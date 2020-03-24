زينة تهنئ نادية الجندي بعيد ميلادها الـ74: "أجمل وأطيب نونة"

حرصت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على تهنئة الفنانة نادية الجندي، بعيد ميلادها الـ74، حيث نشرت صورة تجمعهما سويا.

وكتبت "زينة": "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل وأطيب نونة، ودايما في صحة وسعادة ونجاح وتألق، ومنورة حياتنا يارب.. يا نجمة الجماهير".

لترد عليها الفنانة نادية الجندي: "حبيبتي يا زينة.. ربنا يخليكي وحشتيني أوي".

يُشار إلى أنَّ آخر أعمال الفنانة زينة فيلم "الفلوس" قصة وبطولة تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرين، وضيوف الشرف النجم أحمد السقا، ومي عز الدين، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.