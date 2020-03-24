طلاب "طب بنها" يواجهون فيروس كورونا إلكترونيا

دشنت مبادرة "من أجل مصر"، إحدى المبادرات الطلابية بكلية الطب البشري ببنها، حملة جديدة تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي، عميد الكلية، يتم من خلالها تنظيم حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من الفيروس.

تأتي المبادرة تحت إشراف الدكتور محمد جودة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة نيرمين عدلي، رائد الأسرة، وتهدف إلى توفير الكحول والجيل المعقم للأيدي لجميع العاملين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالي محافظة القليوبية بأسعار رمزية، وذلك في إطار تقديم الدعم الملموس مع قادات الوطن لمجابهة هذا الفيروس.

كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد.

هذا وقد أعرب عميد طب بنها عن سعادته بمثل هذه المبادرات الطلابية التي تنم عن جيل واع وقيادات مستقبلية مسؤولة، مؤكدا على توفير كافة الدعم اللازم لتعزيز مثل هذه الأنشطة التي تخدم الوطن.