أطلقت مبادرة "طلاب من أجل مصر"، في كلية طب بشري بنها، حملة وقائية للتوعية بمرض الالتهاب السحائي، ونشر طرق الوقاية منه، والتعريف بأعراض المرض الخطير على الأطفال؛ للمساهمة في توعية الأمهات في الاكتشاف المبكر للمرض، ما يساهم في التدخل السريع لعلاج الحالة وتقليل نسبة تعرض الطفل المصاب للأعراض الحادة التي تسبب الوفاة.

أصدرت المبادرة من خلال الحملة دليل إرشادي لتعريف الأامهات بالمرض والذي يعد أخطر الأمراض التي تصيب المخ وتهدد اغلب المراكز الحيوية الموجودة فيه كالتركيز والحركة وهو عبارة عن عدوي تصيب المخ وفي الغالب تنتقل بسبب التكدس الشديد خاصة في المدارس والحضانات.

تضمن الدليل 3 طرق رئيسية للوقاية من المرض هي ضرورة الحرص علي تقوية مناعة الطفل لسهولة مقاومة العدوي من خلال التغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه التي تساعد علي تقوية المناعة بالإضافة للحصول علي المصل الخاص المضاد للعدوي والذي تستمر فعاليته في الجسم لمدة عامين مع الإبتعاد عن الاماكن المغلقة والمزدحمة والحرص علي تهوية الفصول والإبتعاد تماما العدوي وتجنب الإحتكاك بالمصاب.

وأوضح الدليل الأعراض التي تظهر علي الطفل عند التعرض للعدوي والتي تتمثل في قي وصداع شديد وتغير في درجة الوعي يصل للغيبوبة وارتفاع شديد في درجة الحرارة

وأشار الدليل للإجراءات التي يجب إتباعها في حالة ظهور الأعراض علي الطفل وهي أخذ المصل المضاد للعدوي والحرص علي النظافة الجيدة وغسل اليدين بشكل مستمر خاصة قبل تناول الطعام والشراب لتجنب إنتقال العدوي وعدم مشاركة الطعام والشراب والاواني مع الغير وعدم إستخدام الأواني الشخصية الخاصة بالغير خاصة انها تتسبب في إنتقال العدوي وخاصة الإلتهاب السحائي