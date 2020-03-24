محافظ الإسكندرية: أطلقنا مبادرة لدعم العمالة اليومية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة أطلقت مبادرة منذ يومين تحت شعار "ادعم العمالة اليومية"، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما إغلاق الكافيتريات والمطاعم لعدم تفشي فيروس كورونا، ستؤثر على هذه العمالة ما دفع المحافظة لإطلاق الحملة، خاصة أن الإسكندرية بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه تم حصر ما يقرب من 100 ألف عامل، وجاري حصر الباقين.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن المبادرة يشارك بها وزارة التضامن والقوى العاملة وجمعية رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والخيرية، وكان هناك تفاعلا كبيرا من رجال الأعمال، مشيرا أنه سيتم الإعلان غدا عن رقم حساب لدفع التبرعات.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هناك مئات من المتطوعين يرغبون في المساعدة على توزيع المساعدات العينية، بينما المساعدات المالية ستتولاها وزارة التضامن بعد إعداد الحصر.

وأوضح أن المحافظة كانت سباقة في التعامل مع فيروس كورونا قبل انتشاره، حيث أجرينا حملات توعية للمواطنين، كما أن المحافظة استعدت لتطبيق حظر التجوال بدء من غد الأربعاء، حيث تتواجد قوات الأمن في الشوارع، "شعب إسكندرية استجاب لغلق المحال اليوم وأمس بنسبة 90% ودة رقم كبير".