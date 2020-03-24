بسبب كورونا.. تشميع 6 صالات رياضية ومركزين للكمبيوتر وغلق ملعب بدمياط

شنت محافظة دمياط، حملة مكبرة استهدفت متابعة تنفيذ غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحاً، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التأكد من غلق الصالات الرياضية "الجيم"، ومراكز الكمبيوتر "السيبر نت"، للحد من التجمعات، وفقاً للقرار الذي أصدرته محافظ دمياط منتصف الأسبوع الماضي.

وأسفرت الحملة، برئاسة إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، وبحضور مجدي خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومحمد عجم، مدير إدارة المتابعة، ومحمد كيوان، مدير إدارة المركبات بالديوان العام، عن غلق وتشميع 5 صالات رياضية ومركز للكمبيوتر بمدينة كفر البطيخ، وآخر بقرية بالرياض، وكذلك غلق ملعب بمركز شباب الكحيل، وصالة رياضية.