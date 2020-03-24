استشاري مكافحة عدوى توضح.. كيف تحمي نفسك من كورونا في الكوافير؟

تتخذ دول العالم العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية غير مسبوقة، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فلقد أصبح الحجر الصحي على مدن كاملة، ورحلات طيران متوقفة، ومنافذ برية مغلقة، ومؤتمرات وتجمعات ومسابقات رياضية.

محلات التجميل والكوافير الحريمي والرجالي، من الأماكن التي يرتادها عدد كبير من المواطنين، وفي ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، فإن "الوطن" يطرح سؤالًا كيف تحمي نفسك من الفيروس الخطير في محلات الكوافير؟

الدكتورة منال أنور، رئيس قسم الصحة العامة، ومدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفى جامعة بنى سويف، قالت إن محلات التجميل والكوافير سواء الحريمي أو الرجالي خطر في انتشار عدوى فيروس كورونا حيث إنها تزدحم بالناس، ولا بد أن يكون هناك مسافة كبيرة بين الجميع فضلًا عن وجود تهوية كافية.

وأضافت منال، لـ"الوطن"، أنه لابد أن يقوم العاملين بهذه المحلات باتباع أقصى درجات النضافة والطهارة والتعقيم في الأدوات المستخدمة، وأن يشرف الزبون أو الزبونة على ذلك، موضحة أنها لا تفضل استخدام القفازات لأنها تجمع أكبر قدر من الميكروبات، ولكن يفضل غسل الأيدي جيدًا بالكحول بين الزبون والآخر.

وتابعت: نفترض أن هناك شخصا حاملا للمرض، وقام بالعطس فجاء رذاذه على أدوات الحلاقة، سوف تنتقل العدوى بكل سهولة للزبائن، مشيرة: "يجب أن يرتدي المريض الذي يعاني أعراض البرد كمامة".

وقالت مدير مكافحة العدوى بمستشفى جامعة بنى سويف، إنه يفضل عدم الذهاب إلى محلات التجميل والكوافير في هذه الفترة، ولاسيما أن دور العبادة وجميع الأماكن التي تشهد زحاما تم غلقها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.