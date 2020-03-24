نقيب المحامين ينفي المصابين بكورونا أعضاء بمجلس النقابة

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، أنه يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا داخل النقابة، موضحا أنه لم يذكر مطلقا أن الحالات المصابة بفيروس كورونا، هم أعضاء بمجلس النقابة، متابعا: "ليس من حق أحد، أن يقول من هو الذي أصيب، هذه مسائل شخصية، وتعمدت في عدم ذكرها، وبالتالي لن أقول".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنه عقب اكتشاف الحالات، أجرى استفتاء على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، لاستطلاع رأي المحامين في إغلاق النقابة 14 يوما، وكانت الأغلبية في صالح هذا الرأي، فجرى إصدار قرار بغلقها حتى 2 إبريل، قبل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وأشار "عطية"، إلى أنه لا نجاة من فيروس كورونا إلا بالتزام كل المواطنين منازلهم، موضحا أنه لا توجد وسائل اتصال بين المحامين بعد إغلاق النقابة والنقابات الفرعية، مؤقتا لإطلاق مبادرات لخدمة المجتمع، لافتا إلى أن المبادرات تأتي من الأجهزة المختصة القادرة على الحركة.