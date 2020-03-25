برلمانية تطالب بتوفير كمامات وأدوات تعقيم لعمال النظافة

طالبت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتوفير كمامات وأدوات تعقيم، لعمال النظافة، حتى نقلل من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "درويش" -فى بيان لها- أن عمال النظافة، هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بهذا الفيروس، فيجب توفير كل الاحتياطات الوقائية لهم، حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه، مطالبة بتوفير كمامات ومعقمات وأحذية وجوانتيات يعاد استخدامها لجميع عمال النظافة، لافتة إلى أن دور عامل النظافة، مهم جدا خلال تلك الفترة.

وتابعت: أنه فى حالة عدم قيام عمال النظافة بدورهم ستنتشر القمامة فى الشارع، ما يساعد فى انتشار الأوبئة والفيروسات، ويصعب السيطرة عليها فى الوقت الحالي، لذا يجب على كل محافظة وحى، توفير كل عوامل السلامة لهؤلاء العمال، فدورهم لا يقل أهمية عن دور أي شخص آخر.