"الصحة": هناك إصابات بـكورونا في الفرق الطبية المجابهة للفيروس

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك إصابات بفيروس كورونا، في الفرق الطبية التي تعمل على مجابهته، "الحمد لله يمكن لسه فيه طبيب وممرضه تم شفاؤهم، وفيه 2 مسعفين إن شاء الله نطمئن عليهم قريبا بعد شفائهم بإذن الله"، موضحًا أنه بالرغم من أن الإصابات منتشرة في كل دول العالم، إلا أن لا تزال نسبه الوفيات قليلة جدًا.

وأضاف "مجاهد"، خلال حواره مع مراسل نشرة "التاسعة"، التي تُعرض على "التلفزيون المصري"، أن نسب الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، قليل جدًا، بينما لا تزال نسب الشفاء عالية، رغم عدم وجود دواء حتى الآن للفيروس، ولكن "الفيروس ضعيف، ومناعة الجسم تتغلب عليه، إلا بقى الحالات كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو من لديه أمراض تتسب في ضعف المناعة، هو من يُعاني جراء هذا الفيروس".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه ما يجري عمله في مستشفيات العزل، هو تقديم للمريض برتوكول علاجي تسير به وزارة الصحة، حيث جرى تشكيل لجنة علمية بقرار من وزيرة الصحة تضم أساتذة الجامعات وأستاذة من وزارة الصحة، وكذلك أعضاء من القوات المسلحة، تضع تلك البرتوكولات، ومتابعة الحالات طبيا في كل مستشفيات العزل، "إحنا نعالج الأعراض، فيه بعض الحالات يتم شفائها بدون ما تظهر عليه أي أعراض ودي تكون مناعة جسمه تغلبت على المرض، يعني يبقى إيجابي بدون أعراض وفجأة يبقى سلبي".