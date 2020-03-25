الصحة: غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات لمنع التكدس

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 90% من الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديدة، مخالطين لحالات مصابة، وهو مايعني أنه مع تقليل التخالط، نستطيع الوصول للنجاة، ونمر من الأزمة بأقل خسائر.

وكشف مجاهد، أن وزيرة الصحة، اتخذت قرار بوقف العمل في العيادات الخارجية، لمنع التكدس بها، وجار توزيع الأطقم الطبية على الوحدات الطبية، مشيرا إلى قرار آخر لوزيرة الصحة، بصرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال، لمساعدة المرضى لعدم الخروج من المنازل، "هدفنا التسهيل على المواطن".

وأضاف مجاهد، خلال حديثه في مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة تسير على بروتوكول محدد للعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وضعته لجنة علمية كانت مشكلة من أساتذة الجامعات والقوات المسلحة، وهذا البروتوكل، يشمل منذ ظهور أول الأعراض، وذهاب الحالة المشتبه بها للحميات، وعمل تحاليل وتشخيصها وحتى علاجها.

وتابع مجاهد، أن الوزارة بدأت بمستشفى عزل واحد، في النجيلة، ثم بدأت بمستشفيات عزل أخرى، ويوجد عدد من المستشفيات في القاهرة والجيزة، ومستشفيات تم تجهيزها وقت الاحتياج لها.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.