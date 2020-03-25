أستاذ صحة عامة: التباعد الاجتماعي هو سر النجاح لتجاوز كورونا

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن التباعد الاجتماعي، هو سر النجاح الوحيد لتجاوز فيروس كورونا "مطمن إن احنا هنعديها، وبراهن على تكاتف وتعاون الشعب المصري، مع الإرشادات الصحية بس لازم نتكاتف، وننفذ الإرشادات دي بدقة".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن التباعد الاجتماعي ليست بدعة في مصر فقط، بل خطوة علمية عالمية في علم الوبائيات، وتمثل ركن أساسي للوقاية من كورونا، "متطلعش من البيت إلا لشغل ضروري، ولو طلعت نتباعد اجتماعيا يعني تخلي فيه مسافة بيني وبين غيرك ولو فيه حد مصاب تبعد بعيد عنه".

وأشار "المر"، إلى أن بعض المواطنين مازالوا يحتاجون للالتزام بهذه الارشادات أكثر من ذلك، "تغسل أيدك كل شوية أحسن عندي من القفازات".

ولفت إلى أن هناك أنواع كثيرة من الكمامات، كما أن منظمة الصحة العالمية، لا تنصح المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، "لو عاوز تجيب كمامة، لازم تجيبها من مكان موثوق فيه"، مشيرا إلى أن الجزء المعدن أعلى الكمامة مهم جدا حيث يمنع دخول الهواء للأنف، مشيدا بطرح الإنتاج الحربي كمامات بأسعار منخفضة.