عضو "شباب الأحزاب والسياسيين" يكشف تفاصيل مبادرة الجيش الأبيض

كشف رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفاصيل مبادرة الجيش الأبيض التي دعوا لها.

وقال عبدالباقي خلال لقاء عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" والذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم إن هذه المبادرة تهدف لتطوع طلاب السنوات النهائية في كليات القطاع الطبي للمشاركة في الأعمال حال تطور مواجهة الفيروس في مصر.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن هولاء الطلاب سيتم تدريبهم على أعمال الرعاية ومكافحة العدوى مشددًا على أن أعمالهم ستكون رعاية المرضى حال تفشي الفيروس لا قدر الله.

وأكد أنهم قدموا طلبا رسميا لوزارتي الصحة والتعليم العالي لبدء تدريب هؤلاء ليكونوا جاهزين لهذا السيناريو، مشددًا على أن أسبوعا واحدا تدريب لهم كافي جدًا.