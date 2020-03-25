"الصحة": الحفاظ على الأطقم الطبية المعالجة لمصابي كورونا مسؤوليتنا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وجهت بتوفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية، للمحافظة على الفريق الطبي المعالج لمصابي فيروس كورونا.

وكشف متحدث الصحة أن الوزيرة اتخذت قرارت لتجديد عقود، وعمل عقود جديدة، للأمن والنظافة في مستشفيات العزل والحميات والصدر.

وأضاف مجاهد، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن المستلزمات الطبية متوفرة، كانت هناك حاجة للمزيد وتم توفيرها.

وأشار مجاهد إلى أن الأطقم الطبية تلقت تدريبا وتمت زيادة الأعداد والاستعانة بفرق 100 مليون صحة، مؤكدا على كثرة المتطوعين ممن يقوموا بدور وطني كبير، والوزارة مسؤولة عن الحفاظ عليهم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.