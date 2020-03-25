مستشار الرئيس يحيي الأطباء: صامدين على خط المواجهة ضد كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أزمة فيروس كورونا عبارة عن مراحل، تبدأ بالمرحلة التي لا يكون بها أي حالات، ومرحلة بها أعداد قليلة، وكل مرحلة بها أعباء اقتصادية واجتماعية وعائلية وأعباء تمس فئات كثيرة من المجتمع.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن ترصد وتتبع الحالات يمر بمراحل مختلفة، ونحن الآن في مرحلة استوجبت الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الحكومة، شارحا أن كل مرحلة لها إجراءت معينة للحد من انتشار المرض، ناتجة عن التجارب التي تمت في بلاد أخرى انتشر فيها المرض فالبلاد التي لم تطبق الإجراءات في مواعيدها المناسبة حدث بها انتشار للمرض.

وتابع تاج الدين، أن الإجراءات تتم بشكل تصعيدي حسب حاجة كل مرحلة، موجها التحية والتقدير لأبناء القطاع الطبي "لو تشوف قوة الحماس والاستعداد والتضحية للدفاع عن مصر والمواطنين ضد هذا الفيروس، ومحدش فيهم بيتأخر لحظة، ولازم نحيي الفريق الطبي اللي واقف على خط المواجهة ضد هذا الفيروس، وأنا واثق فيهم تماما".