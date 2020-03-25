طبيب يكشف تفاصيل مبادرة "اسمعونا": عشان الناس مينزلوش العيادات

كشف الدكتور محمد البدري تفاصيل مبادرة "اسمعونا"، والتي قام بها عدد من الأطباء بشكل تطوعي، لتقديم استشارات طبية مجانية.

وقال البدري، خلال لقاء عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" والذي عمرو خليل وريهام إبراهيم، إن هذه المبادرة طرح خلالها أطباء في مختلف التخصصات أرقام "واتساب" للرد على استفسارات المرضى.

وأوضح البدري أن المبادرة تهدف لتقليل نزول الأهالي للعيادات عن طريق إرسال استفساراتهم الطبية للأطباء في مواعيد حددها الأطباء، على أن يردوا عليهم استفساراتهم حال جواز ذلك من الناحية الطبية.

وتابع: "واجب علينا نحو المرضى عشان مينزلوش العيادات، وبنرد على الناس عن طريق الواتساب في ما لا يضر".