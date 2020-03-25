الإنتاج الحربي: نوفر مطهرات وكمامات للمواطنين بسعر التكلفة

قال محمد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة فتحت خطوط إنتاج لتلبية احتياجات السوق من المطهرات والكمامات، وسيطرح في المحافظات ويوزع على المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة.

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن أسعار الكحول الإثيلي للعبوة الـ75 مل 10 جنيهات، والهاند جيل 50 مل بـ 7 جنيهات، والمطهر الصابون 250 مل 24 جنيها، والكلور للتر 12 جنيها.

وشدد بكر على أن كل المنتجات تباع بسعر التكلفة بدون أي زيادة أو هامش ربح، مشيرا إلى أن ماسك "n 95" وصل سعره 150 جنيها، وتطرحه القوات الملحة بـ12 و17 جنيها.

واستكمل بكر أنه منذ بداية الإعلان عن مواجهة الفيروس بمصر بدأت "الإنتاج الحربي" تعمل على سد احتياجات السوق المصرية لمواجهة كورونا ومواجهة مستغلي الأوضاع بالسوق المصرية.

وأكد بكر على أنه جار العمل على زيادة وتوسع وتطوير المنافذ، للوصول لأبعد أماكن في مصر.