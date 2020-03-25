أديب عن زيادة أوزان المصريين بسبب الحظر: أرحم من كورونا

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى الشعب المصري من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن زيادة أوزان المصريين في أوقات الحظر.

وقال أديب: "أحب أقول لكل الناس اللي بتقول إننا وزننا زاد في الحظر، إن الحظر لسه مابدأش! القادم أكثر إشراقا مع سندويتشات البيض بالبسطرمة والقشطة بالعسل، الوزن الزيادة أرحم كتير من الكورونا، أيام وتعدي وإن شاء الله هتعدي".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة اعتبارً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي له، وذلك لمدة أسبوعين.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن القرارات تبدأ من الأربعاء، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية طبقاً لحجم وانتشار هذا الوباء.

وأشار إلى حظر حركة المواصلات العامة والخاصة من السابعة مساءً حتى 6 صباحاً، إضافة إلى الإغلاق من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، لتعمل 5 أيام في الأسبوع، ولا تسري على البقالة والصيدليات والمخابز.