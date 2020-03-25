كمامة لكل مواطن.. حي العجوزة يواجه كورونا

وزع حي العجوزة قفازات طبية وكمامات على أهالي المناطق الشعبية بنطاق الحي مثل (ميت عقبة، والحوتيه)، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وثمن راشد دور المشاركة المجتمعية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة لمواجهة الوباء العالمي، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهته، وأن المشاركات المجتمعية لها دور كبير في الدعم مؤكدًا أنه لن تتحقق التنمية إلا في إطار التعاون بين المجتمع المدني مع أجهزة المحافظة.

وشدد على تنفيذ خطة المحافظة لاتباع الإجراءات الوقائية والتطهير بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والمرافق الحيوية ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يحقق ضمان سلامة وحماية المواطنين والعاملين وكذا المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين للحد من احتماليات الإصابة بأي عدوى.