لتر الكحول بـ60 جنيها.. أسعار المطهرات والكمامات بمنافذ الإنتاج الحربي

أعلن الدكتور صلاح جنبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالإنتاج الحربي، عن إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسكات "الكمامات"، لطرح 40 ألف كمامة يوميا، إضافة إلى طرح كحول إيثيلي 70%، وكلور، ومطهرات أخرى، حيث يتم إنتاج 10 آلاف طن يوميا، بعبوات مختلفة للكحول والمنظفات، وجميعها بسعر التكلفة.

وتقدم "الوطن" فيما يلي أسعار المطهرات والكمامات بعد طرحها بمنافذ بيع الإنتاج الحربي، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار المطهرات بمنافذ بيع الإنتاج الحربي

ـ يباع لتر الكحول الإثيلي بـ60 جنيها، بدلا من 200 جنيه و150 جنيها.

ـ الـ20 لتر كلور، بـ20 جنيها.

ـ يتوفر ماسك الـ"n 95" بسعر 12 جنيها، بمنافذ بيع الإنتاج الحربي.

فروع ومنافذ بيع الإنتاج الحربي

يمتلك الإنتاج الحربي 18 منفذ بيع على مستوى محافظات مصر، ولمعرفة أماكن منافذ البيع اضغط هنا