الحكومة تتوعد المخالفين: الحظر سيطبق بكل حزم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرارات حظر التجول التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي أمس الثلاثاء، بسبب فيروس كورونا المستجد ستطبق بكل صرامة وحزم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن قوات إنفاذ القانون ستطبق الحظر بمنتهى الدقة دون أي تهاون تجاه من يتجاوز الحظر وينزل الشوارع بعد السابعة مساء، مشيرا إلى أن العقوبات التي حددها رئيس الوزراء بقررار أمس تصل للحبس والغرامة 4 آلاف جنيه وهي تندرج وفقا لقانون الطوارئ.

وتابع أن الحالة التي نمر بها استثنائية وقرارات رئيس الوزراء واجبة النفاذ، ومن سيكون بالشارع بعد السابعة مساء سيحبس ويغرم أو أحد العقوبتين حسب الناحية التقديرية للجرم وفي حالة تكرار الأمر ستغلظ العقوبة.

واستطرد: "لن يكون هناك أي تهاون ونحن أمام فيروس شرس وعلينا أن نتحوط منه ونخشاه، لو بدأنا نتعامل بأريحية واستهانة واستهتار مثل بعض الدول سنقع في المحظور وننزلق إلى الهاوية".