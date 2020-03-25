بعد الحظر.. مواعيد العمل بمنافذ بيع الإنتاج الحربي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مواعيد العمل التي تتبعها وفقا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين، والمحال التجارية.

وتقدم "الوطن" فيما يلي مواعيد العمل بمنافذ بيع الإنتاج الحربي على مستوى الجمهورية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

مواعيد عمل منافذ بيع الإنتاج الحربي

تم تعديل مواعيد العمل وفقا لقرار مجلس الوزراء كالتالي:

ـ يبدأ العمل بمنافذ البيع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

ـ يستمر العمل بمنافذ البيع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.

ـ تغلق المنافذ أبوابها يومي الجمعة والسبت وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وناشدت الوزارة المواطنين بالالتزام بعدم التجمعات، وضرورة ترك مسافة أمنة بين الأفراد داخل منافذ البيع حرصا على سلامة الجميع.