الحكومة الأردنية تخفف حظر التجوال.. وتحذر من التجمعات

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الثلاثاء، تخفيف إجراءات حظر التجوال التي كانت فرضتها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إنه بدءا من اليوم الأربعاء، سيسمح بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأوضح الرزار في خطابه، أنه سيسمح بخدمة التوصيل إلى المنازل بداية من يوم الخميس، على أن تكون من المحلات الكبيرة.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، ضرورة أن يسير المواطن إلى تلك المحال سائرًاعلى قدميه منفردًا، ويترك مسافة بينه وبين الشخص والآخر لا تقل عن متر ونصف، على أن يقتصر ذلك على المواطنين بين سن الـ16 وسن الـ60.

وأشار الرزاز إلى أنه جرى توقيف 1600 شخص خلال فترة حظر التجوال الماضية بسبب عدم التزامهم، محذرًا من حدوث تجمعات عند تلك المحال.

وشدد: "إذا رأينا تجمعات أمام المحال كتلك التي شاهدناها يوم الثلاثاء سنغلق المحلات المخالفة على الفور"، مؤكدًا استمرار منع سير المركبات.