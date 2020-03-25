الصحة: نمر بالمرحلة الثانية من انتشار كورونا.. لا نتمنى الوصول لـ"سيناريو 3"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزراة الصحة، إن مصر مازالت في السيناريو الثاني الخاص بفيروس كورونا المستجد والمقصود به وجود حالات متفرقة تعرف الوزراة طريقة وصول الفيروس لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية علي شاشة "إكسترا نيوز": "بنبقى عارفين الحالات دي أساسها إيه وجيه منين وطول إحنا قادرين نتتبع الحالات فإحنا مازلنا في المرحلة الثانية"، مشيرا إلى أن السيناريو الثالث أو المرحلة الثالثة هي الجائحة، متمنيا عدم الوصول لها.

وتابع أن حالات الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في مصر وصلت إلى 20 حالة وفاة بينهم مصريين وأجانب ومعظم حالات الوفيات أعمارها تتجاوز 55 عاما ومصابين بأمراض مزمنة، موضحا أن الأمراض المزمنة تضعف المناعة بشدة.

واستطرد أن كل الحالات التي يتم اكتشافها هي حالات مخالطة، موضحا أن قرارات الحكومة تأتي في المقام الأول للحد من انتشار الفيروس بين الناس والحفاظ على صحة المواطنين.