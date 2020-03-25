طقس اليوم الأربعاء 25 مارس 2020.. لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، وتظهر الشبورة صباحًا، وتكون الرياح معتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها أنّه من المتوقع أن يكون الطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وتظهر الشبورة صباحًا وحركة الرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويسود في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا ورياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.