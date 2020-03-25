عاجل.. السيسي وملك الأردن يبحثان جهود مكافحة كورونا في اتصال هاتفي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وذلك حبما ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.

كما تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.