أستاذ جهاز تنفسي: كورونا ليس قاتلا.. خطورته في طفرته الجديدة

قال علي الواعري أستاذ جراحة الصدر والجهاز التنفسي، إنَّ فيروس كورونا خطير وسريع في إنتشاره ولكن ليس بالفيروس القاتل، مبينا أن "الخطورة تكمن في أننا كأطباء لم نعهده وظهر بطفرة جديدة تحت عائلة الكورونا وسمي بكوفيد 19".

ولفت إلى أنه "في غياب الدواء واللقاح هو مخيف نوعا ما لأنه ينتشر بسرعة مخيفة بين الناس، والخوف هو عدم السيطرة عليه وتسجيل أعداد كبيرة تعجز عليها المنظومة الصحية في بعض البلدان من إستيعاب هذه الأعداد".

وأضاف الواعري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن "مصدر الفيروس موجود في الحيوانات بشكل كورونا، ولكن كوفيد 19 حدثت له طفرة في وسيط حاضن ولم تؤكد المعلومات حوله الأبحاث ما زالت جارية في تحديده فبعض الأبحاث تقول أنه انتقل من الخفاش إلى الثعبان، والبعض الآخر تقول أنه من حيوان أكل النمل ولكن هذه المعلومات غير مؤكدة إلى الآن".

وتابع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا التي وضعت عن دراسة للحد من انتشاره في مدينة ووهان أعطت نتائج جيدة وأحدت من إنتشاره بنسبة أكثر من 60٪، مشيراً إلى أنه بعد حصار دام 60 يوما بدأت مدينة ووهان تعود إلى عملها وشركات تسمح لها السلطات بالعودة إلى العمل وذلك في غياب اللقاح.