الصحة العالمية: إجراءات الحكومة المصرية تحد من انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تواجه ازدياد في حالات الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بـ "إكسترا نيوز"، أن المشكلة في زيادة الحالات هو أنها تزيد بشكل متوالية هندسية وعند نقطة ما وبشكل مباشر ينهار النظام الصحي، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات جديدة لمنع الوصول إلى هذه النقطة.

وتابع أن الحل الوحيد دائما هو محاولة البقاء في المنزل وتجنب الأماكن المزدحمة والنظافة الشخصية، مشيرا إلى أن الأمر الأساسي دائما هو تجنب الأماكن المزدحمة.

وأكد أن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية تتيح فرص أكبر لالزام المواطنين الذين لم يلتزموا خلال الفترة المقبلة، والتزام المنازل وتجنب الازدحام، "التزام المنازل يؤثر بشكل كبير لعدم الوصول لهذه المتوالية الهندسية التي ترهق الجميع".

وشدد على أن الحل الوحيد هو وعي المواطن فخروجه من المنزل يوصل الدولة إلى حافة شديدة الخطورة، مؤكدا أن المواطن هو المصدر الأول للفيروس في أي مكان في العالم ولابد أن يتحمل الجميع المسؤولية التي على عاتقة للخروج من هذه الأزمة.