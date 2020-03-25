عبدالقادر: الجالية المصرية في بلجيكا ملتزمة بالعزل الاجتماعي

قال يوسف عبدالقادر رئيس جمعية "محبي مصر في بلجيكا"، إنه للحفاظ على عدم انتشار فيروس كورونا يجب تطبيق العزل الاجتماعي، فضلا عن أن هناك تعليمات بإغلاق كل محلات الكوفيرات، السينما، المسارح، الحدائق العامة، دور العبادة، أي أنشطة ترفيهية، ولا يتم الخروج إلا في الضرورة.

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك التزام من قبل الشعب البلجيكي بالمكوث في المنازل، وبعد قرارات مجلس الأمن البلجيكي بعد زيادة عدد الوفيات الوفيات بفيروس كورونا التي وصلت إلى 122 حالة وفاة، والإصابات 4269 إصابة، متابعا "كل هذه الأمور تزيد من الوعي لدي البلجيكي والإحساس بالخطر وخاصة بعد إنتشار الشرطة بشكل كبير في كافة الأماكن".

وتابع أن وزيرة الصحة البلجيكية صرحت بأنَّه من الممكن أن يستمر العزل الإجتماعي لمدة شهرين آخرين، مشيراً إلى أن الجالية المصرية في بلجيكا ملتزمين بشكل كبير وخاصة أن عددهم صغير 5 آلاف شخص، ومتفهمين خطورة الموقف وأخذ الموضوع بجدية.