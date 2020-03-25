تشكيل لجنة في مياه القليوبية لمراقبة تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت شركة مياه القليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد، عن تشكيل لجنة عمل مختصة بكيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والعمل على تعزيز إجراءات المراقبة والوقاية لمنع انتشاره وتكثيف حملات التوعية بين العاملين من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية بالإجراءات الواجب اتخاذها لزياده الوعي الصحي لدى العاملين.

فيما قام قطاع المعامل والجودة بالشركة برئاسه الدكتور على رضوان، بتشكيل فريق من الكيميائيين والفنيين الذى قام بدوره بتحضير محاليل من الكلور تركيز 1% لتعقيم الأسطح و الأرضيات والمكاتب ومحلول الكحول الإيثيلى تركيز 70% لتعقيم اليدين والتوزيع على العاملين بكافة الأفرع والإدارات بالشركة لحمايه ووقايه كافه العاملين.