كورونا يوقف تصوير "دهب عيرة" لمدة 10 أيام

أوقفت جهتا الإنتاج لمسلسل "دهب عيرة" للمخرج سامح عبدالعزيز، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، تصويره لمدة 10 أيام، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ويستأنف عبدالعزيز تصوير مشاهد مسلسله الجديد، نهاية الأسبوع الأول من أبريل المقبل، على أمل تحسن الأوضاع في مصر خلال هذه الفترة، وذلك للحاق بالعرض في موسم دراما رمضان.

يذكر أن "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين "سينرجي" و"العدل جروب"، ويشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، خالد سرحان، وبيومي فؤاد وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان.