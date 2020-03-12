بيومي فؤاد: أعشق يسرا في "دهب عيرة" وموظف حكومة في "تسليم أهالي"

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان بيومى فؤاد، حيث يصور أكثر من عمل في آن واحد، ومن هذه الأعمال مسلسل "دهب عيرة"، للنجمه يسرا، المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية، في السباق الرمضاني المقبل، وفيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر، أو عيد الأضحى، هذا العام، وإن كان الاختيار الثاني، هو الأقرب لصناع العمل.

وأكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يجسد شخصية تدعى "منعم"، في مسلسل "دهب عيرة"، وأنه يعشق "عهد"، الذي تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا، ولديه أمل بأن تكلل هذه القصة بالزواج، مضيفا أنه رجل مطلق ولديه ولد وبنت، ويمتلك مصنع وشركه صغيرة.

وأشار بيومي، إلى أن كواليس العمل ممتعة ومليئة بالتعاون، مشيرًا إلى أن الفنانة يسرا، من الشخصيات المميزة فى الوسط الفني، وملتزمة فى عملها، ومتعاونة للغاية، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل.

وتدور أحداث مسلسل "دهب عيرة"، في اطار اجتماعى مشوق، ومسلسل "دهب عيرة"، يضم نخبة من النجوم بجانب الفنانة يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان، رمزى العدل، وغيرهم من النجوم، وهو انتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان بيومي فؤاد، في تصوير فيلم "تسليم أهالي" للنجمه دنيا سمير غانم، وأكد "بيومي"، أنه يجسد شخصية تدعى صدقي، ولديه ولد، ويقدم هذه الشخصية الفنان هشام ماجد، الذي يعمل طبيب، ووصفه بأنه طبيب فاشل، بينما والد الفنان بيومي فؤاد، يقدم هذه الشخصية الفنان عبدالله مشرف موظف بسيط وروتيني جدا.

وأضاف بيومي، أنه يستكمل مسيرة والده، كجهة مهنية، ويعمل موظف حكومي في أحد الهيئات الحكومية.

وأشار بيومي، إلى أنه سعيد بالبطولة المطلقة الأولى في السينما، للنجمة دنيا سمير غانم، التي تعمل باجتهاد ملحوظ، في تقديم دورها ما سيحقق توقعات إيجابية ونجاح مبهر لدى الجمهور والنقاد وآخرين.

وتدور أحداث فيلم "تسليم أهالي"، في إطار كوميدي أكشن، وفيلم "تسليم أهالي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم مثل الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، عبدالله مشرف، وغيرهم من النجوم، ومجموعة من ضيوف الشرف، نذكر منهم الفنان سمير غانم، إيمى سمير غانم، لوسي وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.