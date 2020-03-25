إعادة تشغيل مخبز لخدمة المواطنين بأسوان

وسط فرحة أهالي منطقة صحاري السكنية تم إعادة تشغيل المخبز البلدي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعد شكوى المواطنين للمحافظ خلال جولته الميدانية المفاجئة داخل المنطقة بتوقف المخبز عن العمل.

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر للمهندس محمد عمرو عوض الكريم رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء على الاستجابة السريعة بتشغيل المخبز للوفاء باحتياجات أهالي المنطقة من رغيف العيش بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة، مطالباً بالاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة العامة بمنطقة صحاري، والتى تقوم بأعمالها إحدى الشركات التابعة لشركة المحطات المائية للكهرباء.

وعلى جانب آخر، أثنى محافظ أسوان على المبادرة الرائدة وروح التكاتف لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد من أحد الفنادق السياحية الكبرى، بعد قيام المدير المسؤول عن الفندق والعاملين المثبتين، بالتبرع بجزء من مستحقاتهم المالية لصالح العمالة اليومية والمؤقتة لضمان استمرارهم داخل منظومة العمل بالفندق لتوفير مصدر دخل ثابت يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي لهم، مشيداً بالمشاركة المجتمعية الجادة من مسؤولي الفندق الذين بادروا بتنفيذ أعمال التطهير لمباني مكاتب التضامن الاجتماعي وشارع كورنيش النيل، بجانب قيامهم أيضاً بتعقيم كافة المنازل والمرافق الخدمية بمنطقة جزيرة الألفنتين بالبر الغربي، بالإضافة إلى حرصهم على استكمال هذه الأعمال بأماكن أخرى داخل نطاق مدينة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.