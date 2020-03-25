ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام بمصنع غير مرخص بالحوامدية

قامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بضبط مالك مصنع بدون ترخيص، كائن بالعقار محل إقامته بدائرة قسم شرطة الحوامدية، بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي قاصدا الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالكه، وبتفتيش المصنع أمكن ضبط عدد 150 ألف كمامة، غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى "غير مُعقمة"، تم تصنيعها من مواد خام مجهولة المصدر.

بمواجهة مالك المصنع اعترف بقيامه بتصنيع الكمامات المضبوطة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.