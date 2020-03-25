ارتفاع في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.

فيما يشهد الوجه البحرى أيضا، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا، بارد ليلاً، وتنزل أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة فالعظمى: هي 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 والصغرى 12، وسوهاج العظمى 33 والصغرى 16، وقنا العظمى 35 والصغرى 16، الأقصر 36 الصغرى 18، وأسوان العظمى 37 والصغرى 20.