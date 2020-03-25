"صيادلة الإسكندرية" تضع محاذير للعمل بالصيدليات لمواجهة كورونا

واصلت نقابة الصيادلة في الإسكندرية حملتها على الصيدليات الأهلية، حيث تم زيارة 1500 صيدلية إلى الآن على مدار 6 أيام بمختلف مناطق المحافظة.

ووجهت النقابة عدد من المحاذير لجميع الصيدليات لضمان سلامة الصيدلي وعمله وجميع المرضى أو المترددين على الصيدلية.

وجاءت المحاذير التى وضعتها النقابة، ممثلة في التعامل مع الجمهور من خلال شباك لصرف الأدوية إن أمكن، بالإضافة إلى تطهير الكاونتر بالكلور المخفف بعد كل عملية لمنع انتشار العدوى.

كما طالبت النقابة بضرورة تحديد علامات على الأرض لوقوف كل عميل وبينهم مسافة لا تقل عن مترين، بالإضافة إلى الحرص على تغيير البالطو كل 9 ساعات مع كل دوام عمل، بالإضافة إلى تجنب ارتداء الخواتم والساعات لضمان سلامة التطهير .

وأكدت على ضرورة التأكيد من تطهير يديك قبل لبس الكمامة وبعد خلعها، وخلع الحذاء قبل الدخول للمنزل وغسل البالطو والملابس فور الوصول.

وقال الدكتور محمد أنس الشافعي، نقيب الصيادلة في الإسكندرية، إنه تنفيذا لقرار حظر التجوال من الساعه 7 مساء وحتى الساعه 6 صباحاً، نؤكد على استثناء الصيدليات من القرار، أرجو عمل إفادة لكل من يعمل بالصيدلية مختوم بختم الصيدلية ليسهل تحركاتهم خلال فترة الحظر، وحال أي مشكلة يتم التواصل مع النقابة والنقيب مباشرة في أي وقت.