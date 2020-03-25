محافظ قنا يكرم 6 أمهات مثاليات

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، الأمهات المثاليات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز وكيل ورارة التضامن الاجتماعي بقنا والأمهات المثاليات وأسرهن .

ومنح المحافظ 6 أمهات مثاليات شهادات تقدير ومبلغ مالي، وهنّ السيدات مريم خله سيفين الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وسعدية أنور محمد الأم المثالية الثانية، وسعيدة محمود أحمد الأم المثالية الثالثة، وحمدية عبدالعزيز رفاعي الأم المثالية لرعايتها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة.كما كرّم "الداودي" اثنين من الأمهات المثاليات من العاملين بمديرية التضامن الإجتماعي، وذلك لحث السيدات العاملات بالأجهزة التنفيذية على التفاني والتميّز في العمل وفي تربية الأولاد على الوجه الأمثل مقدما التهنئة لهن ولجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، كما دعا الأبناء إلى حسن رعاية الأم والأب داخل الأسرة لكونهم ضحوا كثيرا من أجلهم .

وقال محافظ قنا إن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها، مؤكدًا أن الاحتفال جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثلاً يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.

من جانبه، أكد حسين الباز أنه تم اختيار الأمهات الفائزات في المسابقة القومية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي للأمهات المثاليات بعناية شديدة، ووفقا للضوابط والشروط التى حددتها وزارة التضامن والتى كان أبرزها ( أم لثلاثة أبناء حاصلين على مؤهلات عليا – صاحبة قصة كفاح مميزة – دورها في تشجيع أبنائها على العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية ) .

من جانبهن، قدمت الأمهات المثاليات عظيم الشكر والامتنان لمحافظ قنا على هذه اللفتة الكريمة وعلى جميع الجهود التى يبذلها لخدمة أهالي المحافظة والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.