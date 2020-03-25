ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواد البترولية بالقليوبية

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط البترول المارة بالأراضي الزراعية.

ولاحظت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة بنها أثناء تفقد الحالة الأمنية بطريق قرية كفر سعد بدائرة المركز، توقف سيارة ملاكي داخل قطعة أرض زراعية بجانب الطريق وبجوارها 5 أشخاص، منهم شخصان يقومان بأعمال حفر، و3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، وحال مشاهدتهم للقوات هرب الشخصان القائمان على أعمال الحفر، بينما تمكنت القوة من ضبط السيارة والأشخاص الثلاثة الآخرين (لهم معلومات جنائية مسجلة)، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري تمشل بندقية آلية وبندقية خرطوش مُبلغ بسرقتها من المواقع الشرطية، وفرد خرطوش، و20 طلقة مختلفة الأعيرة، إضافة إلى ضبط مجسة أرضية حديدية، وخرطوم بلاستيك بطول 10 متر، ومثقاب كهربائي، وعدد 2 "كوريك" وفأسين، وجاروفين، وأزميل، ومطرقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضى الزراعية، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين (أحدهما مسجل شقي خطر).

وقرروا أنهم يعلموان بمرور خط أنابيب بترول بباطن الأرض الزراعية محل الضبط، لذا اتفقوا فيما بينهم على سرقة المواد البترولية من ذلك الخط.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربيّن.