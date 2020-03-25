خلال 24 ساعة.. ضبط 212 قطعة سلاح و249 قضية مخدرات وتنفيذ 80007 حكما 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، وذلك في مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 186 متهمًا، وتنفيذ 80007 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 28 متهمًا ارتكبوا 36 حادثًا متنوعًأ.

كما ضبطت الحملات 249 قضية مخدرات بحوزة 267 متهمًا، إضافة إلى ضبط 55 متهمًا وهاربًا، و27 آخرين لممارستهم أعمال البلطجة.

وضبطت الحملات أيضًا ضبط 123 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 11 دراجة مُبلغ بسرقتها، وضبط 16666 مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 68 من سائقًا على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.