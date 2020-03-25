فيديو.. البابا يشارك المسيحيين الصلاة لحفظ العالم من كورونا

اشترك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع كل المسيحيين كلًّا في موضعه، في صلاة مشتركة مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ مصر وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

وجاءت الصلاة بدعوة من البابا أن يصلي الجميع في كل مكان كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الأربعاء، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات...."، تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية.

وسبق هذه الصلاة المشتركة بناءا علي دعوة البابا رفع كل إنسان قلبه لمدة 5 دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض.

ويقدم البابا حاليًا عبر المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباحًا رسالة يومية تحوي تأملات في طلبة "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا..." بمناسبة الصوم الكبير، يتم اذاعتها عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشترك البابا مع المصلين من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة وأيضًا من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيس بوك.

كانت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والاسقفية والروم الارثوذكس أوقفت القداسات والانشطة الروحية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، فيما استمرت القداسات والانشطة في الأديرة القبطية التي تم قصرها على الرهبان فقط.