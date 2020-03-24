"كل واحد في بيته".. البابا تواضروس يدعو إلى وقفة صلاة ضد كورونا ظهر غد

دعا البابا تواضروس الثاني كل المسيحيين -كلًّا في موضعه- إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ مصر وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

وتضمنت دعوة البابا أن يصلي الجميع في كل مكان كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات ...." تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية.

كما دعا البابا إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض.

ويقدم البابا حاليًا عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباحًا، رسالة يومية تحوي تأملات في طلبة "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا..." بمناسبة الصوم الكبير.

وسوف يشارك البابا المصلين من المقر البابوي بالقاهرة، وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة، وأيضًا عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك.