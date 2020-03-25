"أطباء بني سويف" ترد على مزاعم "مكملين": كفاكم ترويجا للكذب

شن الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ببنى سويف، هجومًا على قناة "مكملين"، ووصفها بالقناة الإرهابية التى تروج الشائعات ضد أطباء المحافظة.

وقال "هارون": فوجئنا بقيام أحد مذيعي القناة ويدعى محمد ناصر، باختلاق بيان مفبرك على صفحة اسمها "ائتلاف أطباء مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يفيد بأن الأطباء ببنى سويف يعملون تحت ضغوط نفسية وأعباء فوق طاقتهم، وذلك أثناء آداء واجبهم نتيجة التصريحات المتضاربة من قبل الجهة الرسمية المنوط بها الإعلان عن الإصابات والوفيات اليومية بمرض كورونا، وهو ما تم نفيه من تجاهنا تمامًا، لأنه كذب وافتراء.

وأضاف: أصدرنا بيانًا ضد القناة الإرهابية جاء فيه، أن نقابة أطباء بنى سويف تنفي وتستنكر ما جاء عبر قناة "مكملين" وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المشبوهة، وتدرك حجم الأزمة التى تمر بها مصر، كما تثمن بطولات الزملاء فى كل المستشفيات، وتقدر ما تقوم به الدولة ومساندتها للأطباء لاحتواء الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان.

وأضاف البيان "تناشد النقابة الجميع بتحري الدقة فيما يُنشر، والبعد عن ترديد الشائعات.