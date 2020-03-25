بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي بعد قليل، بحضور الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، كشف عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل أمس، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه جرى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، عدا حالة لأجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي جرى اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاما.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الثلاثاء، هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما جرى الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما جرى تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335"؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.