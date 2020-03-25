"الزملوط" يتابع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا بالأسواق والمواقف

أجري اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مدينة الخارجة، في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تفقد موقع سوق الخميس الأسبوعي بحي المروة.

وقال المحافظ، إنه وجه بمنع فتحه نهائيا أمام الباعة والتجار وحظر أي تجمعات بشرية فيه، مشددا بتكثيف الحملات لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار والاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه تفقد موقف سيارات الأقاليم بحي السبط للتأكد من تنفيذ إجراءات التطهير والتعقيم ومدي التزام السائقين بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.