المتحدث باسم مترو الأنفاق: الدفع بقطارات إضافية لتجنب الازدحام

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تم تعديل مواعيد العمل في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، الخط الأول المرج حلوان، والخط الثاني شبرا الخيمة للمنيب، والخط الثالث من العتبة حتى نادي الشمس.

وأكد "عبدالهادي"، أن المواعيد الجديدة تبدأ يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة من محطة مترو حلوان، ومحطة مترو المرج الجديدة حتى الساعة الخامسة والثلث، ومحطة شبرا الخيمة حتى الساعة الخامسة والنصف، ومحطة مترو المنيب حتى الخامسة والنصف، ومحطة نادي الشمس حتى الخامسة والثلث، محطة العتبة حتى الساعة السادسة إلا عشر دقائق، وذلك تماشياً مع فترة حظر التجوال التي تم اتخاذها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق، خلال لقائه مع مراسلة فضائية "Dmc"، رانيا ناصر، إلى أن غرفة التحكم المركزي بالمترو، تقوم بالدفع بقطارات إضافية لأي محطة يوجد بها ازدحام وتكدس لامتصاص الزحام.

وأضاف "عبدالهادي"، ، أنه سيتم تخزين هذه القطارات في حد أقصى الساعة السابعة إلا ربع في ورشها، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء تشغيل القطارات يتم تعقيم وغسيل جميع القطارات الموجودة في جميع الورش.

وتابع المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن جميع المحطات على مدار اليوم أثناء التشغيل يتم تعقيمها وتطهيرها، وأي مكان تلامسي مع الركاب سواء سلالم متحركة أو ثابتة، المصاعد الكهربائية، وشبابيك صرف التذاكر يتم تطهيرها، مشيراً إلى أنه يتم التنويه من خلال الإذاعة الداخلية عن الفيروس وأعراضه والوقاية منه، بالإضافة لوضع ملصقات في جميع المحطات وفي عربات المترو من الداخل للتعريف بالفيروس.

وأوضح "عبدالهادي"، أنه يوجد تنسيق بين هيئة المترو وشرطة النقل والمواصلات بعدم الزحام على أرصفة المحطات وعدم التجمعات والانتظار على الأرصفة، مؤكداً على التنسيق أيضا بين الهيئة وإسعاف القاهرة لمواجهة أي حالة طارئة في محطات المترو ويتم نقله على الفور لأقرب مستشفى.