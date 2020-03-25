تعليق أنشطة الترفيه لمواجهة تفشى كورونا في موسكو

وقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قرارا بتعليق دور السينما والنوادي الليلية ومراكز لعب الأطفال والترفيه، بالإضافة إلى حظر تدخين النرجيلة في المطاعم بسبب فيروس كورونا حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وجاء في المرسوم الذي صدر اليوم الأربعاء: "إيقاف المؤقت، زيارات المواطنين للمباني والهياكل والمنشآت (الأماكن الموجودة فيها)، والمخصصة في المقام الأول لهذه الأحداث (الخدمات)، بما في ذلك الملاهي الليلية (المراقص) وغيرها من المرافق المماثلة، ودور السينما، وأماكن لعب الأطفال".

ويقول المرسوم: "غرف الألعاب ومراكز الترفيه للأطفال وغيرها من المرافق الترفيهية ".

ووفقًا للوثيقة ، حظرت السلطات تمامًا إقامة الأنشطة الترفيهية والتعليمية والثقافية والرياضية والمعارض وغيرها من الأحداث المماثلة في موسكو بحضور المواطنين.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان لغرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء:"تم تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 20 إقليما روسي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى تسجيل 120 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، بينما سجلت 6 إصابات في ضواحي موسكو.

وجاء في بيان لغرفة العمليات في وقت سابق من اليوم أن "خمسة أشخاص غادروا مستشفيات موسكو بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين 29 شخصا".