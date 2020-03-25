"القوى العاملة": صرف مستحقات عاملين مصريين بشركة مقاولات سعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض نجح في حل شكوى العاملين المصريين الذي يعملون في إحدى شركات المقاولات العامة وصيانة الطرق بالمملكة.

وأوضح أن ذلك بالاتفاق علي صرف راتب شهر يناير الماضي لمن هم على رأس العمل، ويتم صرف مستحقات العمال التي تقل مستحقاتهم عن 50 ألف ريال كاملة خلال الفترة حتى 15 أبريل المقبل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أوضح أنه بحضور الملحق العمالى كريم أبو السعود، تم الاجتماع مع إدارة شركة روافد للمقاولات العامة وصيانة الطرق، والتي يعمل بها عدد كبير من المصريين، وقد قام بعض العاملين بنشر "فيديو" على الفيس بوك يشكو فيه من إدارة الشركة ويطلب المساعدة من الجهات المعنية وبعد عرض موقف الشركة وتبريرنا لموقف العمال وشرح طلباتهم تم الاتفاق -أيضا- على صرف 50% من مستحقات العاملين التي تزيد على 50 ألف ريال خلال نفس الفترة، وإذا رغب في السفر يقوم بتوكيل أحد زملائه أو أقاربه لاستلام باقي المبلغ.

كما جرى الاتفاق على استكمال دفع الرواتب المتأخرة لمن هم على رأس العمل بشكل منتظم، أما الذين لديهم أحكام قضائية سيتم تسليمهم مستحقاتهم نقدا أمام محكمة التنفيذ بنفس القيم السابقة ويتنازلون عن الدعاوى القضائية، فضلا عن الموافقة على نقل الكفالة لمن يريد من العاملين، مع الالتزام باستمرار تواجد العمال فى سكن الشركة حتى من تم الاستغناء عنه أو ترك العمل مع استمرار وجبات التغذية لهم.

كما تم إنشاء جروب واتس آب يضم المستشار العمالي بالرياض، وجميع العاملين المصريين بالشركة والذين لهم مستحقات مالية متأخرة للتنسيق والمتابعة نظرا لوجودهم بمواقع عمل مختلفة.