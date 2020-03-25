BMW توضح كيفية تنشيط وضع سلسلة الثلج في سياراتها والسرعة المناسبة لها

نشرت شركة BMW الألمانية المصنعة للسيارات الفارهة، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب) توضح من خلاله كيفية تنشيط وضع سلسلة الثلج في السيارة .

يقدم الفيديو شرح "وضع سلسلة ثلج" الخاص لسيارات "BMW" مع التوجيه النشط المتكامل، حيث إنه عند قيادة سيارة "BMW" بسلاسل الثلج المجهزة، يجب إلغاء تنشيط عجلة القيادة الخلفية لضمان السلامة المرورية ومنع تلف السيارة.

وفي سيارة "BMW" المزودة بنظام التشغيل 7، يمكنك إلغاء تنشيط التوجيه النشط المتكامل من خلال الانتقال إلى: "CAR" و"الإعدادات" و"الإعدادات العامة" و"سلاسل الثلج" واختيار "سلاسل الثلج المجهزة".

وأشارت الشركة خلال الفيديو إلى عدم تجاوز سرعة 50 كم/س، أو حوالي 30 ميلاً في الساعة، مع تركيب سلاسل ثلجية، وفوق ذلك، سيتم تنشيط توجيه العجلات الخلفية مرة أخرى.