"كن بطلا".. كيف تتطوع بفرق "الصحة" الطبية لمواجهة فيروس كورونا؟

أعلنت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان، فتح الباب أمام الراغبين في الانضمام لفريق العمل الخاص بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد 2019، وذلك تحت شعار "كن بطلًا".

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات التسجيل للانضمام لفريق العمل على النحو التالي:

- العاملين بالمهن الطبية.

- طلبة الكليات الطبية.

- العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع.

- طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع.

ووضعت المنظمة استمارة إلكترونية لتسجيل الراغبين للعمل ضمن فرق الدعم الطبية بمستشفيات العزل والإحالة أو فرق التقصي والمتابعة الميدانية - للتصدى لفيروس كورونا المستجد COVID-19 من هنـــــــا.

وبعد الدخول على استمارة التسجيل يتطلب منك إدخال البيانات الآتية:

الاسم رباعي باللغة العربية - السن - رقم الهاتف المحمول ويفضل أن يكون مرتبط بتطبيق "الواتس آب" - البريد الإلكتروني - محافظة السكن - محافظة العمل - جهة العمل - الوظيفة - إدخال تخصصك إذا كنت طبيبًا بشريًا - اختيار الدرجة الوظيفية للأطباء البشريين - اختيار ما إذا كان لك أي أنشطة تطوعية سابقة - كيفية المشاركة في فريق العمل (مستشفيات العزل والإحالة - فرق التقصي والمتابعة الميدانية للحالات المخالطة - أي مكان تراه الإدارة المركزية مناسبًا لعملك) - إدخال خبراتك السابقة.

ووضعت وزارة الصحة بريدًا إلكترونيًا في حال الرغبة في الاستفسار تواصل وهو cump.moh@gmail.com.