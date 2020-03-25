مصر للطيران تنظم رحلات لإعادة المصريين من الكويت والسعودية وبريطانيا

سيّرت شركة مصر للطيران رحلات دولية لمطارات السعودية والكويت المملكة المتحدة، لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران، بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بخلاف رحلات الشركة الداخلية المنتظمة إلى مدن الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم، وانتظام رحلات الشحن الجوي إلى كل من الكويت وأسطنبول وبلجيكا، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

صرحت بذلك مصادر مطلعة بالشركة ، وأضافت أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مختلف الوزارات، وكذلك مكاتب الشركة بمختلف دول العالم ، للتخطيط لأي عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادة المصريين من أي دولة.

وأشار إلى انتظام العمل وفقًا لتوجيهات الحكومة ووزارة الطيران المدني، وأن جميع الأطقم الطائرة جاهزة لتشغيل أي رحلات خلال أوقات حظر الطيران التي امتدت حتي منتصف أبريل المقبل مع جداول التشغيل الصيفية.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بالشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أن الشركة ستسير غدًا رحلتين الي العاصمة البريطانية لندن، لإعادة نحو 300 مصري عالق، على متن رحلتين شارتر.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني، من خلال خطاب إلى كافة شركات الطيران وشركات الطيران العاملة بمصر، وأكدت فيه توقف حركة الطيران، سواءً القادم أو المغادر من المطارات المصرية ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق.

وصرحت السلطة للطائرات بالهبوط فى المطارات المصرية لشركات الطيران التى تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها ، كما صرحت برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب.

وصرحت سلطة الطيران المدني أيضًا بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، ويصرح برحلات الإسعاف الدولية.