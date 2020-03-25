تحرير 40 محضرا لصيدليات ومحلات تبيع مستلزمات طبية مغشوشة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية ومحال بيع المستلزمات الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة على بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتداولها وضمان توافرها للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال المحافظ إنه تم شن عدة حملات مفاجأة بالتنسيق بين التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومكتب هيئة الرقابة الإدارية ومديرية التموين في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها أو التي يتم تخزينها استغلالًا لحاجة المواطنين إليها، وأسفرت عن تحرير 40 محضر جنح أمن دولة طوارئ.

من جانبه، أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم المرور على الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية على مدار 3 أيام بجميع مراكز ومدن المحافظة بمشاركة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة، والعقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين، والمقدم محمد الشريف، والمقدم أحمد جميل بإدارة مباحث التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 950 زجاجة بخاخة كحول صغيرة وعدد 180لتر كحول و133600 قفاز طبي و8869 كمامة طبية و51 لتر مطهرات متنوعة، وتم تحرير عدد40 محضر جنح أمن دولة طوارئ وتنوعت المخالفات ما بين امتناع عن البيع وغش تجاري وبيع أزيد من السعر الجبري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات.

وأكد على استمرار الحملا ت بناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات محافظ أسيوط وتكليفات الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وتحت رعاية الدكتور أحمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية وضمان توافرها للمواطنين.